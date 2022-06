So wird dein Schlafzimmer zum gemütlichsten Ort der Welt

Um den Schlaf nicht negativ zu beeinflussen, sollten die Farben in diesem Zimmer stets Ruhe ausstrahlen und wilde Muster vermieden werden. Wer also farblich auf Nummer sicher gehen will, sollte verschiedene Grautöne miteinander kombinieren. Wird die Wand außerdem in der Farbe des Bettes oder Nachttisches gestrichen, erzeugt man eine optische Vergrößerung des Raumes – und schafft damit viel Platz zum Träumen!