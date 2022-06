Diese Designtipps machen dein Esszimmer zu einem besonderen Ort

Das Motto dieses Esszimmers lautet: Mut zu Farbe! Anstelle von bunten Tönen wurden hier allerdings unterschiedliche Graunuancen miteinander kombiniert. Insgesamt ist das Esszimmer in eine dunkle Farbwelt getaucht! Die schwarzen Lampen im Industrie-Stil wirken allerdings vor allem deshalb so gut, weil das Esszimmer an sich relativ lichtdurchflutet ist.