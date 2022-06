So wird aus einem Brauhaus ein Traumhaus

Zum Schluss noch ein Blick in die offene Wohnküche einer der Wohnungen. Die Lösung für diesen sehr schmalen und tiefen Grundriss bestand in der Anordnung der Küche in Kombination mit der Treppe in der Mitte zwischen Essplatz und Wohnbereich. Eine Holztreppe verbindet diese Ebene mit den Schlafzimmern und Bädern im Obergeschoss. Eine weitere, darunterliegende Treppe stellt die Verbindung zum Eingangsbereich dar.