Das weiße Haus mit Wow-Effekt

Über ein paar Stufen gelangt man vom Wohnzimmer in das Esszimmer mit der offenen Küche. Der Höhenunterschied bringt Struktur in den offenen Grundriss und sorgt außerdem für zusätzlichen Stauraum unter der Treppe. Hier sehen wir, dass Holz eine große Rolle in der Einrichtung des Hauses spielt. Der Bezug zur Natur ist ein weiterer Aspekt, welcher der Bauherrenfamilie bei der Planung ihres Eigenheims sehr wichtig war.