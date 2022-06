8 minimalistische Ideen für jedes Zuhause

Weiter führt unser Weg in das Esszimmer. Hier haben wir eine abgemilderte Form des Minimalismus, was dem Altbau geschuldet ist. Die minimalistische Möblierung sorgt für ein frisches Ambiente und katapultiert das gesamte Ensemble in die Gegenwart. Besonders auffällig ist hier die Ausrichtung der Möbel, die symmetrische Stellung, die dem Zimmer Struktur verleiht. Die raumhohen Regale zu beiden Seiten rahmen den Bereich ein und bieten viel Ablagefläche.