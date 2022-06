Tipps für die Wandgestaltung im Schlafzimmer, an die du noch nie gedacht hast

Wer kennt sie nicht, die englischen Bed & Breakfasts, die immer ein wenig an Kitsch grenzen und doch den romantischen Landhausstil perfekt in Szene setzen. Blumenmotive an den Wänden, auf Stoffen, in den Bilderrahmen. Wer es nicht ganz so üppig mag, kann die romantische Innenausstattung auf die Wandgestaltung im Schlafzimmer reduzieren, z.B. durch eine Tapete mit Blümchenmotiv.

Florale Tapeten bescheren schlichten Wänden ein neues Lebensgefühl, die farbenfrohe Blütenpracht macht stets Lust auf den Sommer. Wem eine ganze Wand mit Blumenmotiven zu dominant und unruhig ist, kann auch nur eine Bahn Tapete im Raum platzieren. Der nostlagische Look unterstreicht in beiden Fällen die pure und zugleich romantische Stimmung des Schlafzimmers.

Weitere Tipps halten unsere Experten für euch bereit.