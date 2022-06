Die cleversten Tipps, um an günstige Häuser zu kommen

Wer sich den Wunsch nach einem eigenen Haus erfüllen möchte, der steht heute zunächst vor der Frage: Selber bauen oder besser schon fertig kaufen? Doch die Annahme, dass es generell unerschwinglich ist, ein Haus selbst zu bauen, steht auf tönernen Füßen. Denn unter den zahlreichen Angeboten der in- und ausländischen Anbieter von Fertighäusern lassen sich durchaus günstige Häuser und regelrechte Schnäppchenangebote finden.

Wer sich also mit dem Gedanken anfreunden kann, in einem nach dem Bausatz-Prinzip vorgefertigten Häuschen zu leben, der kann im Gegensatz zur traditionellen Bauweise, bei der noch Stein auf Stein gemauert wird, so einiges an Geld sparen. Besonders günstig fahren dabei jene Bauherren, die zusätzlich auf die großen und teuren Marken unter den Fertighausanbietern verzichten können. Die erste Möglichkeit, um ein günstiges Haus zu erwerben und obendrein noch per Erstbezug, besteht also in der Errichtung eines Fertighauses.