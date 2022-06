Coole Gartenbilder, die du so noch nie gesehen hast

Dieses Gartenbild zeigt, dass nicht immer ausreichend Platz für einen weitläufigen Garten vorhanden ist. Muss es aber auch nicht. Vielmehr kommt es darauf an, was man aus diesem macht. Klein aber fein, so lautet auch das Motto dieses Gartens, der von der Firma Keller AG angelegt wurde. Dabei bildet eine Bilderbuch gleiche Rasenfläche den Mittelpunkt der Gestaltung. Herum führen in hellem Grau gehaltene Gehwegplatten. An diesen und zur abschließenden Hecke hin wurden kleine Blumenbeete angelegt, die mit zierlichen Rosenbäumchen und Lavendel gestaltet worden sind. Diese Kombination sieht nicht nur niedlich aus, sie ist auch noch nützlich. Denn der herrlich duftende Lavendel hält die Insekten fern, die mit Vorliebe an Rosen gehen. Somit kann die Blumenpracht sorgenfrei genossen werden.