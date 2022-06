Büro in Wohnung umbauen – ein perfektes Beispiel

Das neue Badezimmer versprüht Wellness-Ambiente und überzeugt in Farb- und Materialauswahl auf ganzer Linie. Der hölzerne Waschtisch trägt das Becken aus Marmor und steht in schönem Kontrast zu den schwarzen Schiefertafeln an der Wand. Ein großer Spiegel erhöht das Gefühl von Weite und Licht. Die Keramikfliesen auf dem Boden, die wir schon vom Balkon kennen, runden die Einrichtung perfekt ab. Weitere Fliesen für jeden Raum haben wir für euch in einem Ideenbuch zusammengestellt.