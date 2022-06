Wie man auf einem kleinen Grundstück clever baut

Betrachten wir das Haus von der Straße aus, fällt zwar die geringe Breite des Gebäudes auf, aber es wirkt dabei dennoch großzügig und geräumig. Der moderne Flachdachbau wurde in Massivbauweise errichtet, wobei die dunkle, vorgehängte Fassade und die Aluminiumfenster den klaren geradlinigen Entwurf noch unterstreichen. An der Seite hebt sich die Doppelgarage mit ihrer hellen, warmen Holzoptik vom Haupthaus ab, passt sich ihm aber gleichzeitig in der schnörkellosen Formensprache harmonisch an.