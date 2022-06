Das verrückteste Haus des Monats

Beginnen wir unsere Hausführung im Bad, das sicherlich nichts für jeden ist. Jedoch versetzt es einen schlagartig in ein anderes Land, wenn man sich nur das Bild ansieht. Der Stein der Fassade wird in die Wandgestaltung aufgenommen, zeigt sich jedoch mit den verwendeten Kiesel wesentlich kleinteiliger. Ganz besonders mutig ist die Wahl der Deckenfarbe, die in einem satten Rot gestrichen wurde. Die Kolorierung kommt in den Accessoires sowie einem Wandausschnitt nochmals zum Einsatz und rundet die Erscheinung ab.