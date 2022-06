Die 10 kreativsten Ideen für moderne Gärten

Was die Gartengestaltung angeht, gibt es unzählige verschiedene Meinungen darüber, was gut aussieht und was nicht. Wie in der Architektur und in der Inneneinrichtung sind die Geschmäcker nun mal sehr verschieden - und das ist auch gut so. Während der eine im Garten idyllische Romantik oder wilde Natürlichkeit bevorzugt, steht der andere auf klare Linien und eine reduzierte Optik. Und genau diesen Stil nehmen wir heute mal etwas genauer unter die Lupe. Es geht um moderne Gärten und darum, wie man sie stylish in Szene setzen kann. Wir haben euch zehn inspirierende Ideen unserer Experten mitgebracht, die eurem modernen Garten noch mehr Leben und Charakter verleihen.