6 Gründe, warum du dieses Haus lieben wirst

Wie außen ist das Einfamilienhaus auch in den Innenräumen wesentlich durch die drei Materialien Holz, Beton und Stahl geprägt. Im Küchenbereich gesellen sich schneeweiße Wände zum dunklen Boden, eine schöne Holzdecke rundet das Ensemble ab und bringt Behaglichkeit in die Wohnräume. Die moderne Küche ist ebenfalls in schlichter Eleganz in Weiß gehalten und verbindet spielend Komfort mit ansprechendem Design.