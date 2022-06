Modern wohnen mit eigenem kleinen Paradies

Was tun, wenn man in einem Mehrfamilienhaus wohnt und das Grundstück nicht genug Platz hergibt für einen Garten, man aber nicht auf einen schönen Außenbereich verzichten will? Ganz einfach: Man steigt sich selbst aufs Dach und legt einfach einen Garten in luftigen Höhen an – oder am besten gleich mehrere. So haben es die Bewohner dieses Mehrfamilienhauses in Seoul gemacht. Der Entwurf zu diesem einzigartigen Gebäude stammt von unseren koreanischen Experten Danu A&A.