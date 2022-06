9 Tipps, die deine Wohnung zum Strahlen bringen

Neonfarben strahlen Lebensmut aus und erzeugen ein freundliches Ambiente, dass im Handumdrehen die Stimmung in die Höhe schnellen lässt. Hier wurde die Wand eines Badezimmers mit einer wasserabweisenden Latexfarbe gestrichen. Die Kolorierung wird in diesem Fall nicht nur in den vertikalen Flächen aufgenommen, sondern kommt auch in den Möbeln zum Einsatz und schlägt somit eine gestalterische Brücke.