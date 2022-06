Abnehmen ohne Fitnessstudio? Fang zu Hause an!

Süßes im Wohnzimmerschrank und fettige, salzige Snacks in der Küche – damit kann kaum jemand Gewicht verlieren. Deshalb ist erst einmal Ausmisten angesagt. Am besten ist, alles auszusortieren, was bereits fertig zubereitet ist. Stattdessen wird der Kühlschrank mit unfertigen Speisen gefüllt. Dazu gehören frisches Obst und Gemüse, aber auch Lebensmittel, die im Küchenschrank gelagert werden können, wie Vollkornmehl, Haferflocken oder Vollkornnudeln. In schicken Vorratsgläsern sehen selbst die gesündesten Lebensmittel nach wahren Leckerbissen aus und wer immer genügend Gesundes im Haus hat, lässt sich nicht so leicht von Diätkillern verführen. Wem es zu schade ist, Süßigkeiten wegzuwerfen, der verschenkt sie einfach weiter. Nur das Aufheben ist absolut keine Option. Beim Ausmisten von Süßem und Ungesundem ist es günstig, alle Schränke und Schubladen durchzugehen. Zu gern verstecken sich in den hintersten Ecken noch ungesunde Snacks, die bei Heißhungerattacken garantiert gefunden werden.