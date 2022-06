Abbruchreifer Betonklotz wird zum absoluten Lieblingsort

Wir fahren nach Mexiko, um die Geschichte eines kleinen Hauses zu erfahren, das vor einiger Zeit komplett aufgegeben worden war. Das Gebäude war schwer beschädigt und ziemlich klein – nicht gerade die idealen Voraussetzungen für die Traumimmobilie.

Die Profis von NONWARP kamen zur Rettung und erkannten das immense Potenzial des Baus. Sie beschlossen, die kleine Hütte mit An- und Aufbauten mit 42,5 beziehungsweise 62,1 Quadratmetern zu vergrößern. Es wird also deutlich, dass man jeden Raum verändern kann – es besteht immer die Möglichkeit der zweiten Chance. Wie diese hier genutzt wurde, sehen wir uns jetzt an.