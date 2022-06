homify 360°: Traumhäuser – Die Villa F des Architekturbüros Hornung and Jacobi

Die Villa F wiederholt in vielfältiger Weise immer wieder dreieckige Formen. Wir finden sie auf dem Fußboden der großzügigen Terrasse, an der Fassade, und selbst an der Gästeresidenz sehen wir sie wieder. Die Dreiecke sorgen für ein Markenzeichen, das die einheitliche Planung des Objekts in den Vordergrund rückt und einen Wiedererkennungswert schafft.