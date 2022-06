Innenarchitektur für Anfänger – denke wie ein Profi!

Oftmals ist an Hochschulen und Universitäten eine Eignungsprüfung nötig, um mit der Ausbildung zum Innenarchitekten beginnen zu können. Dabei variieren diese Aufnahmeprüfungen von Institution zu Institution und im Grunde genommen unterscheiden sich die beiden Fachbereiche Architektur und Innenarchitektur in den ersten anderthalb Jahren so gut wie nicht. Wichtig ist es oftmals, dass zukünftige Studenten der Innenarchitektur bereits ein wenig vertraut mit dem Thema sind. Daher verlangen viele Hochschulen vor Antritt des Studiums ein verpflichtendes Vorpraktikum. Das ist eine hervorragende Voraussetzung, denn so finden bereits viele Interessierte im Vorfeld heraus, ob die Ausbildung wirklich für sie geeignet ist oder nicht.

In welchen Bereichen die Studenten später tätig werden wollen, entscheidet sich dann im Verlaufe des Studiums. Dieses kann entsprechend der Bachelor- und Masterstudiengänge 3, beziehungsweise 5 Jahre dauern. Empfehlenswert ist es natürlich, auch während des Studiums durch Werkstudententätigkeiten oder Praktika Berufserfahrungen zu sammeln. Denn so wird auch nach und nach klar, welcher Bereich sich am ehesten für den späteren Beruf eignet. Privathäuser? Büroplanung? Lichtgestaltung? Oder Messedesign? Es gibt viele verschiedene Spezialisierungen, die später für ein spannendes Arbeitsleben sorgen können.