7 Tipps für die perfekte Terrasse

Gerade dann, wenn ihr unabhängig von der jeweiligen Jahreszeit gerne auch am Abend draußen Platz nehmen möchtet, ist eine passende Beleuchtung für eure perfekte Terrasse unerlässlich. Entscheidet euch am besten für einen ansprechenden Mix aus natürlicher und künstlicher Lichtquelle und haltet euch damit alle Möglichkeiten offen. Falls ihr zu den Menschen gehört, die gerne in der Nacht auf dem Balkon lesen, ist es sinnvoll, sich für eine helle Wand- bzw. Deckenleuchte zu entscheiden. Die Lampen für den Outdoorbereich sind in der Regel schlicht gestaltet, warten jedoch mit einer langen Haltbarkeit und einer hohen Leuchtleistung auf. Wie ihr eure Terrasse bzw. euren Außenbereich mit der passenden Beleuchtung ideal in Szene setzen könnt, erfahrt ihr hier!