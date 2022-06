Intelligent wohnen auf 75 Quadratmetern

Einst das Schlafzimmer gewesen, wurden neben der Küche nun das Wohnzimmer angesiedelt. Die Ausstattung wurde komplett neu organisiert, wobei Wert auf Funktionalität gelegt wurde, ohne aber dabei Abstriche im Komfort zu machen. Die Aussparungen in der Wand werden als Regal genutzt, was durchaus clever ist, da dadurch nicht unnötig Raum genommen wird. So hat man die Möglichkeit, das Wohnzimmer ansprechend zu gestalten und gleichzeitig mit persönlichen Dingen zu versehen. Auch das Sofa ist multifunktional. Es ist für drei Personen gedacht, kann aber ausgezogen werden und bietet somit auch Besuchern Platz. Der Fußboden wie auch die Wände und Decken wurden in helle Farben getaucht, wodurch der Raum optisch vergrößert und ihm ein freundliches sowie behagliches Wohnambiente verliehen wird.

