Umwerfende Hütte mit coolem Charme

Kommt mit uns in die Berge und bestaunt ein Chalet der besonderen Art. Beim Stichwort Chalet denken wir sofort an urige Berghütten in alpiner Umgebung, an viel Holz, traditionelle Verzierungen und kleine Sprossenfenster. Doch immer mehr moderne Chalets gehen einen ganz anderen Weg und präsentierten sich bei allem Alpencharme ziemlich modern mit großen Glasflächen und einer puristischeren Optik. Und sie stehen längst nicht mehr nur in idyllischen Alpenlandschaften. Unsere Experten von Curationer haben für ihre Kunden ein solches modernes Haus im Chalet-Stil mitten in Japan errichtet. Dass es hier nicht wirkt wie ein Fremdkörper, sondern wie eine logische Ergänzung seiner Umgebung, liegt an der minimalistisch interpretierten Auslegung der Architektur, die modernes Design gekonnt mit rustikalen Details kombiniert.