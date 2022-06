5 Gründe, warum ein Elektrokamin perfekt für dich ist

Die Illusion des Flammenspiels ist schon beeindruckend, aber was wäre ein Kaminfeuer ohne knisterndes Holz und einen leichten Funkenflug? Für diesen Effekt sorgt eine Einbaulösung namens Opti-Virtual. Hierbei wird die Illusion von täuschend echter Glut, einem Funkenflug und einem Knistergeräusch genutzt, um das Flammenbild so realistisch wie möglich erscheinen zu lassen. Diesen Effekt setzt man besonders gerne in Büros, Wartezimmern oder Restaurants ein. Denn im Gegensatz zu einem herkömmlichen Feuer, muss bei dieser Variante der Raum nicht zwingend gelüftet werden und auch eine eventuelle Geruchsbelästigung unterbleibt. Wie jeder Elektrokamineinbau kann auch dieser bedenkenlos in einer Wand oder einem Möbelstück montiert werden.

Auf dem Bild sehen wir beispielsweise den Elektrokamineinsatz wall fire electronic von muenkel design. Dieser sorgt dank Opti-myst® für ein beeindruckendes Flammenbild und verfügt über eine regulierbare Heizleistung.