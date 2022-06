Eine zauberhafte Dachwohnung

Am Konzept Dachwohnung scheiden sich die Geister. Die einen lieben das gemütliche Flair über den Dächern der Stadt, die anderen kommen mit den schrägen Wänden nicht klar und fürchten im Sommer einen Hitzestau. Das Projekt, das wir euch heute mitgebracht haben, beweist, wie stylish und gleichzeitig gemütlich, aber auch wie komfortabel und praktisch ein Zuhause unter dem Dach sein kann. In Italien erhielten die Architekten von BARTOLUCCI die Aufgabe, den düsteren, schmuddeligen Dachboden eines Hauses zu renovieren und in eine moderne, lichtdurchflutete Wohnung zu verwandeln. Während der Umbauarbeiten musste das Dach komplett erneuert werden und es entstand mit viel hellem Holz und tollen Ideen eine charmante Wohnung inklusive Terrasse, die zum Wohlfühlen und Verweilen einlädt.