6 Gründe, weshalb man Cortenstahl einfach lieben muss

Cortenstahl ist in der heutigen Landschaftsarchitektur ein häufig verwendetes und sehr beliebtes Material. Auch in der Innen- und Außenarchitektur wird Corten zunehmend eingesetzt. Die Geschichte des rauen, erdfarbigen Materials geht bis in die 1930er Jahre zurück, als United States Steel den korrosionsbeständigen Stahlwerkstoff unter dem Namen COR-TEN ein erstes Mal vorstellte. Der Name leitet sich aus den Materialeigenschaften ab und setzt sich aus COR für „corrosion resistant“ und TEN zusammen, das für „tensile strength“ steht. Aufgrund seiner Oberflächenbeschaffenheit und der naturnahen Rostfarbe fügt sich das Material gut in jeden Kontext ein. Das lebendige, ästhetische Material findet in Architektur und Kunst vielseitige Verwendung. Seine puristische Schlichtheit macht seinen modernen Reiz aus. Schaut selbst, mit welchen Vorzügen und in welchen

Lebensbereichen sich Cortenstahl überall effektvoll einsetzen lässt.