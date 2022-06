Extreme Verwandlung einer öden Stadtwohnung

Das Haus, in dem ihr gerade wohnt hat wenig Ähnlichkeit mit dem Traumhaus, in dem ihr gerne wohnen würdet? Keine Panik, es gibt immer eine Lösung: Unsere Umbau- und Modernisierungsexperten helfen euch dabei, aus dem vorhandenen Material das Maximum herauszuholen, und sie verwandeln mit kreativen Ideen und professionellen Tricks selbst das langweiligste, ödeste Heim in einen echten Wohntraum. So geschehen in Valencia, wo ein junges Paar die Renovierungsprofis von acertus damit beauftragten, ihrer altbackenen 85-qm-Wohnung ein frisches, neues Gesicht zu verleihen. Wir zeigen euch die beeindruckenden Vorher- und Nachherbilder.