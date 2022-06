Skandinavischer Wohntraum auf 53 Quadratmetern

Keep it simple oder Halte es einfach – ganz so handhabt es der skandinavische Einrichtungsstil am liebsten und verzichtet dabei auf Schnickschnack, schnörkelige Verzierungen und extra-auffällige Details. Wenn etwas hervorsticht, dann sind es klare Linien, an der Natur orientierte organische Formen, helle Farben und eine extra Portion Komfort. Ganz so zeigt es auch dieses Wohnzimmer. Die Wohnung ist in einem Dachgeschoss gelegen, weshalb seichte Dachschrägen und -fenster den Räumlichkeiten Ausdruck verleihen. Neben dem schräg in die Ecke platzierten Sofa in einem warmen Grauton gesellt sich ein formschöner Sessel in Blau. Eine gestreifte Auslegware und ein schlichter, aber stylisher Couchtisch runden das Ensemble ab. Dazu gesellt sich ein angeschrägtes Wandregal mit Verglasung sowie eine Sitzgruppe aus länglichem Tisch und einer Sitzbank. Letztere zeigt sich überaus raffiniert, hält sie doch gleichzeitig Schubladen und damit Stauraum bereit. Das Fellimitat verleiht der Sitzfläche Gemütlichkeit und rundet die Einrichtung ab.