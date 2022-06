Viel mehr als nur ein Haus am Meer

Mit Häusern am Meer ist das so eine Sache: Wir alle lieben sie und würden nur zu gerne eines unser Eigen nennen, aber wer unberührte Strände und die Natur zu schätzen weiß, ist manchmal hin- und hergerissen, wenn so ein Klotz am Strand das ganze Landschaftsbild stört. Wie gut, dass immer mehr Architekten nicht nur die einzigartige Lage nutzen und in Szene setzen, sondern auch ihre Architektur harmonisch mit der vorhandenen Natur in Einklang bringen. Ein besonders gelungenes Beispiel haben wir euch heute mitgebracht. Es handelt sich um ein umwerfendes Strandhaus in Cornwall, das die Architekten von Laurence Associates geplant und umgesetzt haben – atemberaubende Panoramablicke und jede Menge Luxus inklusive, ohne dass dabei das Landschaftsbild in Mitleidenschaft gezogen wird.