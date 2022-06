5 Argumente für viel Holz vor und in der Hütte

Beim ersten Blick auf das Haus fällt sofort seine originelle Fassade auf, die es dem raffinierten Einsatz von Holzakzenten zu verdanken hat. Die Konstruktion der Pergola, welche die Terrasse überspannt, wird als Sonnenschutz über den Fenstern wieder aufgegriffen. Das warme Holz bildet so einen spannenden Kontrast zum glatten, weißen Putz und verleiht dem kubistischen Flachdachbau Charakter. Doch das Haus überzeugt nicht nur optisch, sondern auch in Sachen Energieeffizienz auf ganzer Linie. Es handelt sich um ein Niedrigenergiehaus mit Sonnenkollektoren, einer natürlichen Dämmung aus Naturkork in Verbindung mit Gipskartonplatten und Holz, Schichtholzfenstern mit Doppelverglasung und einem hochmodernen Elektrosmogschutz.