5 coole Trends, die du diese Woche verpasst hast

Der ebenso moderne, aber noch schlichtere Stil des Minimalismus stand bei euch ebenfalls hoch im Kurs und so haben es auch die 8 minimalistischen Ideen für jedes Zuhause in unsere Auflistung geschafft. Im Artikel findet ihr Anregungen, wie ihr Küche, Schlafzimmer und Co. in ein stylishes Gewand hüllen könnt. Also Ärmel hochgerollt und los geht's mit der Hausumgestaltung – wir lesen uns in einer Woche!