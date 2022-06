Pflanzenkübel aus Beton, die nicht nur deinen Garten verschönern

Beton ist absolut im Trend. Das ist euch sicherlich auch schon aufgefallen. Der ein oder andere hat sich vermutlich gefragt, warum um diesen Baustoff so eine Welle gemacht wird. Dabei mag die Antwort so simpel, wie der Baustoff selbst sein, denn: Beton ist nicht nur stylish, sondern auch absolut vielseitig.

Beton ist nämlich nicht gleich Beton. Wie so oft im Leben, kommt es auch hier auf die Mischung an. Es gibt eine Vielfalt an Zusammensetzungen, durch die sich die Eigenschaften des Betons an seine jeweilige Verwendung anpassen lassen. Es gibt sogar verschiedene Betonarten von Leicht- bis Schwerbeton über Faser- bis Sichtbeton bis hin zu Stahlbeton. Beton muss auch nicht immer nur Grau oder Weiß sein. Durch Farbpigmente lässt sich der Baustoff einfärben und dadurch individuell gestalten. Im Folgenden zeigen wir euch Pflanzenkübel aus Beton, die nicht nur euren Garten verschönern, sondern viele weitere Möglichkeiten bereithalten, die man am liebsten sofort umsetzen möchte. Ihr merkt, wir sind absolut begeistert und geben zu, wir lieben Beton!