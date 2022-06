Wie man seinen Garten in eine Oase verwandelt

Diese Felswand erinnert auf den ersten Blick ein wenig an die Grotte aus Hugh Hefners Playboy Mansion. Dabei braucht es gar nicht mal so viel, um den gewünschten Hauch von Luxus in den eigenen Garten-Trakt zu bringen und dabei gleichzeitig sein Fernweh zu stillen… Dieser Natural-Pool befindet sich ja auch nicht in Barbados, sondern in Braunschweig! Wie man sich noch Urlaubsfeeling nach Hause holen kann und weitere Inspirationen in Sachen Wassergarten hat die Kirchner Teich und Garten GmbH für euch.