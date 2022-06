Eine runde Sache: Geschwungene Fassaden

Auch mit einzelnen runden Formen an der Hausfassade kann man erstaunliche Effekte erzielen. So wird in diesem Beispiel der Eingangsbereich durch eine ovale Form in Szene gesetzt, während der Blick mit einer weiteren geschwungenen Form auf das Treppenhaus gelenkt wird. Im Kontrast dazu steht die ansonsten eckige Form des Hauses – ein moderner Formenmix!