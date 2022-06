Gartentipps im August

Verwelkte Blüten entfernen

Wer die Blütezeit seiner Blumen und Stauden verlängern und Optik und Gesundheit der Pflanzen in Schuss halten will, sollte jetzt welke Blüten und Blätter entfernen. Auf diese Weise verhindert man, dass sich auf den abgestorbenen Pflanzenteilen schädliche Pilze ansammeln und dass sich die Samen der Pflanzen unkontrolliert im Garten verteilen.

Herbstblüher pflanzen

Die ersten Sommerblumen sind jetzt schon verblüht, was aber nicht heißt, dass wir uns schon im August von bunten Blüten und einem farbenfrohen Garten verabschieden müssen. Ganz im Gegenteil: Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um Herbstblüher wie Enzian, Gladiolen, Chrysanthemen oder Herbstkrokusse zu pflanzen.

Gießen, gießen, gießen

Der August ist in Deutschland einer der trockensten und wärmsten Monate. Deshalb sollte bei der Gartenpflege jetzt das Gießen im Mittelpunkt stehen. Dabei ruhig klotzen statt kleckern: Je nach Bodenart sind 15 bis 30 Liter pro Quadratmeter empfehlenswert. Nur so gelangt das Wasser wirklich tief genug in den Boden und die Pflanzen sind optimal versorgt. Auf diese Weise muss man auch nicht jeden Tag, sondern nur alle paar Tage zur Gießkanne greifen.

Ableger nehmen

Von vielen Pflanzen kann man im August Ableger nehmen. Am Besten fängt man jetzt auch bereits damit an, neue Beete anzulegen, damit die Ableger direkt an ihren neuen Standort gepflanzt werden können.

Immergrüne Gehölze pflanzen

Der Spätsommer eignet sich wunderbar dazu, immergrüne Gehölze wie Buchsbaum oder Kirschlorbeer zu pflanzen. Auf diese Weise können die jungen Pflanzen noch vor dem Winter einwurzeln.