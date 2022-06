In Deutschland entstehen nicht nur schnelle Autos und zuverlässige Maschinen. Auch in Sachen Style können die Entwürfe deutscher Designer locker mit der Konkurrenz aus Italien und anderen Ländern mithalten. Und wer sagt denn bitte, dass sich schön und funktional ausschließen müssen? Gerade in der Küche stehen wir auf Utensilien und kleine Helfer, die uns nicht nur praktisch zur Hand gehen, sondern dabei auch noch gut aussehen. Hier kommen sechs Beispiele für coole Küchenutensilien made in Germany, die nützlich und stylish zugleich sind.