7 Möglichkeiten, eine schöne Garage zu gestalten

Der Industrial Style hat nicht nur im Hinblick auf die Inneneinrichtung, sondern auch auf Garagen & Co. in den letzten Jahren für Begeisterung gesorgt. Das liegt vor allem daran, weil der Industrial Style weitläufige Räume, hohe Decken und positive Lichteinfälle voraussetzt. Klarer Fall: In solchen Räumen fühlen sich Menschen wohl, da nicht nur Bewegungsfreiheit herrscht, sondern auch viel Platz für Gestaltungsideen ist.

Und besonders die Garage eignet sich super, um den Industrial Style einfach mal zu testen – hohe Decken, Metall, Beton und viel Glas zaubern den industriellen Charme auch in die heimische Garage. Im Gegensatz zur klassischen Garage verzichten die Besitzer hier auf den Stauraum, denn die typische Garage im Industrial Style setzt prinzipiell auf wenig Einrichtung – so bleibt auch Luft zum Atmen.