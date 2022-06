7 unvergessliche Badewannen

In dieser Gestaltung von Aguirre Arquitetura ist die Badewanne der Hauptakteur. Von einer massiven Decke geschlossen, aber mit vollständigen Verglasungen an den Seiten versehen, befindet sich das Modell in einer Art Wintergarten. In Stein eingelassen, hat diese die Funktion eines Whirlpools und garantiert damit ein Extra an Wellness. Beete mit Kieselstein und einer zarten Begrünung schmücken jeweils den Außenraum und verströmen eine besondere Atmosphäre, der man sich gerne hingibt.