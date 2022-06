Öder Bungalow wird Traumhaus mit tropischem Flair

Selbstredend kann das Innere mit der Außenhülle des Hauses mithalten. So zeigt sich die Küche in zeitgenössischem Design mit klassischem Weiß und aufregendem Flaschengrün an den Wänden. Gemischt mit schwarzen und holzfarbenen Elementen entsteht so ein sehr erhabenes Farbkonzept, das man nicht alle Tage in einer Küche sieht. Der Esstisch ist als Insel ausgebildet, um welche sich eine Vielzahl an Barhockern ringt. Ein modernes Lichtkonzept aus edler Hängeleuchte und Deckenspots rundet alles perfekt ab.