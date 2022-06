Stilvoll wohnen kann so einfach sein

Wir beginnen unseren Rundgang durch die Wohnung im Schlafzimmer, das sich zusammen mit dem Badezimmer im Obergeschoss befindet. Es wurde bis unter das Dach geöffnet und wirkt auch dank der transparenten Glasbrüstung hell und großzügig, durch die sich Blickbezüge in die darunter liegende Wohnebene ergeben. Die Möblierung beschränkt sich hier auf das Bett, perfekt angepasste Einbauschränke unter der Dachschräge sowie ein in die Wand integriertes Bücherregal. Die Decke und der Boden aus Holz verleihen dem reduzierten Look Natürlichkeit und Wärme.