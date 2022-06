Konferenzraum im Tipi-Look

Konferenzräume haben für die meisten Firmen eine große Bedeutung. Hier werden Besprechungen, Meetings, Konferenzen und Tagungen abgehalten, hier entstehen Ideen, werden Pläne geschmiedet und Ziele vorgegeben. Ein ganz schön wichtiger Raum also, so ein Konferenzzimmer. Dementsprechend wichtig ist auch die Ausstattung, denn wer schon mal bei einem längeren Meeting dabei war, weiß, dass sich so eine Besprechung ziemlich in die Länge ziehen kann und so mancher Stuhl auf Dauer zum unbequemen Nervtöter wird. Doch nicht nur der Komfort ist wichtig, damit wir effizient, kreativ und voller Energie unserer Arbeit nachgehen können, sondern auch die Atmosphäre. Leider regen die Konferenzräume der meisten Firmen eher weniger zu Kreativität und guter Laune an. Die Einrichtung bleibt eher nüchtern, kalt und sachlich. Doch es geht auch anders! Dass sich Professionalität und ein echt cooles Umfeld nicht ausschließen müssen, beweisen unsere Experten von Otto von Berlin, die für das Berliner Start up Glispa ein Konferenzzimmer der etwas anderen Art entworfen haben.