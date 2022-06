8 kleine Bäder mit großen Ideen

Moderne Badezimmer werden immer mehr zu zweiten Wohnzimmern, in denen man sich nicht nur schnell zum Zähneputzen aufhält, sondern gerne auch mal etwas länger bleibt. Dementsprechend spielt auch die Dekoration im Bad eine immer wichtigere Rolle, denn wohnliche und individuelle Accessoires laden zum Verweilen ein und schaffen eine freundliche, gemütliche Atmosphäre. Warum also nicht einfach mal Bilder im Badezimmer aufhängen? Was im Rest der Wohnung funktioniert, macht auch im Bad Eindruck: Selbstgeknipste Fotos oder Familienportraits sorgen für eine persönliche Note, coole Poster oder Prints in schönen Rahmen werten jedes noch so kleine Badezimmer auf und lenken von der Enge im Raum ab. In unserem Beispiel wurden vier Urlaubsfotos in Schwarz-Weiß in den großen Spiegel integriert, was sie noch spannender und interessanter wirken und uns die geringe Größe des Zimmers vollkommen vergessen lässt.