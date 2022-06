Vom Trümmerhaufen zum Traumhaus mit Charakter

Wow! Was für eine Verwandlung! Die Bauherren, die das Grundstück samt Ruinen für 100.000 Euro erworben hatten, steckten noch einmal die gleiche Summe in die Renovierungs- und Umbauarbeiten und erhielten so ein wirklich grandioses Ergebnis. Unsere Experten behielten den Grundriss und die Struktur des einst landwirtschaftlich genutzten Grundstückes bei und verbanden die drei Gebäude miteinander, sodass sie nun ein einziges Wohnhaus mit großzügigen 130 qm Wohnfläche darstellen. Auch der Hof blieb als Außenbereich erhalten und wurde von einer Dachterrasse ergänzt.