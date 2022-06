Charmantes Einfamilienhaus

Werfen wir nun einen Blick in die inneren Räumlichkeiten und dessen Gestaltung, beginnend in einem der Treppenbereiche des Erdgeschosses. Dieses wurde überaus großzügig gestaltet und macht erst einmal auf die überdurchschnittliche Raumhöhe aufmerksam. Die nur halb geschlossene Decke wird durch den Verlauf der Treppe zusätzlich gestreckt, wodurch Weitläufigkeit erzeugt wird. Neben den weißen Wänden und Decken sticht besonders der Fußboden aus Holz und in Fischgrätmuster hervor, der ein schönes Detail ist. Ebenfalls in Holz präsentiert sich die Treppe, die von einem weißen Stahlgeländer in filigranem Design abgerundet wird.