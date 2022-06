Mehr Ordnung: Aufbewahrung im Bad

In Sachen Ordnung scheiden sich die Geister. Die einen brauchen eine penibel aufgeräumte Wohnung und akkurate Disziplin in den eigenen vier Wänden, bei den anderen regiert das Chaos. Doch auch diejenigen unter uns, die eher zur letzteren Gruppe gehören, kommen irgendwann an den Punkt, an dem die Unordnung zu groß und zu übersichtlich wird. Dabei ist es gerade im Badezimmer so einfach, eine gewisse Ordnung zu halten. Aufbewahrungskörbe, Handtuchhalter, Regale und Rollcontainer helfen uns dabei, den Überblick zu bewahren.