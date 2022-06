Ein Zuhause für alle Fälle

Mit 180 Quadratmetern Wohnfläche, drei Schlafzimmern, Terrasse, Pool und Grillbereich lässt sich doch was anfangen. All der Komfort ist für nur eine Familie ja fast zu schade… So kommt es auch, dass bei den Besitzern dieses umwerfenden Hauses im Großraum Buenos Aires, Argentinien, es oft zugeht, wie in einem Taubenschlag. Da kündigt sich die Familie an, Freunde kommen vorbei und die Nachbarskinder wollen auch mal in den Pool hüpfen. Um all dem gerecht zu werden, haben sich die verantwortlichen Architekten von FAARQ einige Raffinessen ausgedacht. Matias Mansilla hat das Traumhaus für uns ins Bildern festgehalten.