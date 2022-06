Asiatisch wohnen – Einrichtungsideen aus Fernost

Als größter Kontinent unserer Erde reicht Asien vom Ural-Gebirge bis zum Pazifik und von der Arktis bis zum Äquator. Er beherbergt vier Milliarden Menschen in über 50 Staaten und sechs Regionen, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Es versteht sich also von selbst, dass es den einen asiatischen Stil nicht gibt. Trotzdem haben wir alle ein ganz bestimmtes Bild im Kopf, wenn es um eine asiatisch inspirierte Einrichtung geht. Wir sehen Bambusmatten, Lampions, Buddha-Figuren, Schriftzeichen, Lotus- und Kirschblüten, Seide und Porzellan. All diese Dinge bestimmen den typischen Einrichtungsstil aus Fernost, der auf der einen Seite unaufgeregt, schlicht und natürlich daherkommt, aber auch traditionelle, religiöse und farbenfrohe Einflüsse hat.