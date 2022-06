Gärten gestalten, die neidisch machen? So geht's!

Besereits seit alter Zeit her ist es bekannt, dass Wasserelemente im Garten stets eine ganz besondere Faszination ausüben. Sie bereichern die Struktur eines Gartens und werten diesen deutlich auf. Andere Zeitgenossen schwören jedoch wiederum auf die beruhigende Wirkung, die das Plätschern des Wassers ausmacht, wodurch jeder Garten in ein wahrhaftiges Refugium für die Seele verwandelt wird. In unserem Beispiel wird so ein japanischer Themengarten durch den natürlich wirkenden Teich zu einem besonderen Höhepunkt des Grundstücks. Gelingt es, wie hier, den Teich oder den Brunnen wie natürlich entstanden wirken zu lassen, so erhält der Garten dadurch eine geradezu organische und parkähnliche Wirkung. Er wird zu einem besonders gern genutzten Rückzugsort.