Schachbrettmuster: Ein Hoch auf den Klassiker für Böden!

Will man die Geschichte des Schachbrettmusters erzählen, muss man bei der Geschichte des Schachspiels beginnen. Bis heute ist das Strategiespiel populär, dessen Spielfläche sich über 8 x 8 Quadrate ausdehnt. Im Wechsel zeigen sich diese im Dunkel-Hell Abfolge, die in der Regel durch schwarze und weiße Farbgebung definiert wird. So weit, so klar. Doch was viele von euch nicht wissen ist Folgendes: Die Entstehung des Schachspiels findet seinen vermuteten Ursprung in der asiatischen Weltregion. Über Indien, China und Arabien verbreitete sich das Spiel in Zuge der osmanischen Expansion immer mehr. Damit erklärt sich auch das Vorkommen von Spiel und Schachbrettmuster in unseren Breiten. Bereits die Bezeichnung Schach, was sich aus dem Persischen mit königliches Spiel übersetzen lässt, deutet auf seinen gesellschaftlichen Stellenwert hin und lässt vermuten, welcher Personenkreis als erstes das Schachbrettmuster für sein Interieur übernahm. So wurde das beliebte Spiel spätestens im Mittelalter zur Inspiration für die Gestaltung von Böden im Schachbrettmuster. Während das Spiel also bis zum 13. Jahrhundert zu den sieben Tugenden der Ritter avancierte, erhielten zeitgleich Paläste und Adelshäuser Bodenverkleidungen in dazu passenden Mustern à la Schachbrett. Erst ab dem 18. Jahrhundert diente Schach vermehrt auch im Bürgertum dem spielerischen Zeitvertreib und wurde Teil seiner Kultur. Der Sprung des Schachbrettmusters von der Spielfläche auf die Böden für jedermann war letzten Endes auch beim normalen Volk ein kleiner. Seither zeigt sich das Bodenmuster in gewerblichen wie privaten Bauten.

Schachbrettmuster für Böden lassen aber auch historisch bedingte Assoziationen ableiten, die mit dem dem allseits bekannten Spiel wenig zu tun haben. Dies erschließt sich bei Betrachtung antiker Gestaltungsmethoden. In der vorklassischen Kunstgeschichte des alten Roms und Griechenlands war die Verkleidung von Böden per Schachbrettmuster genauso verbreitet wie zu Zeiten des Mittelalters und der Neuzeit. Zur Antike war das Schachspiel noch unbekannt, sodass vielmehr Flechtmuster als Vorbild für diese Bodengestaltung gelten.

Mit Mosaiken wurden die Schachbrettmuster für Boden einst nachgestellt, doch schon seit langer Zeit sind es Bodenfliesen, die im farblichen Wechsel Fußböden in diesem Stil besetzen. Gerne wird das Muster dann für die Verkleidung von Fußböden genutzt, die Eingangshallen begrenzen oder Balkon- und Terassenflächen definieren. Diesen schmucklosen Räumen, die man kaum als solche bezeichnen mag, tut das harmonische Pattern besonders gut. Als Inspiration für die stilvolle Bodengestaltung stellen wir euch heute das Schachbrettmuster vor. Als dekoratives Bodenkleid sind diese Pattern echte Klassiker, die seit den 1990er Jahren wieder in moderne Wohnkonzepte aufgenommen werden. Schachbrettmuster, die seither vor allem Küchen, Badezimmer und Hauseingänge mit schönen Bodenflächen ausstatten, haben in der Tat eine lange und bedeutende Geschichte. Auf diese werden wir in diesem Ideenbuch eingehen, doch bei dem Blick in die Jahrtausende währende Vergangenheit des Musters soll es nicht bleiben. Mit diesem Ideenbuch wollen wir euch vielmehr beweisen, wie Schachbrettmuster im Hier und Jetzt stilsicher an den Böden eines Zuhauses eingesetzt werden. Die Dos und Don'ts geben wir euch dazu an die Hand und stellen euch allerlei Variationen vor, in denen Schachbrettmuster die Bodenflächen von Innenräumen verschönern.