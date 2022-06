Schlafzimmer dekorieren leicht gemacht

Eine besonders effektive Möglichkeit, das Schlafzimmer zu dekorieren, ist frische Farbe an der Wand. Ob man nun zu Pinsel und Farbeimer greift oder Tapeten anbringt – mit einem neuen Look für die vier Wände, oder auch nur für eine davon, holt man sich im Handumdrehen frischen Wind ins Schlafzimmer und kann seinen ganz eigenen Stil und persönlichen Geschmack auf diese Weise hervorragend zur Geltung bringen. Unser Tipp: Für den Raum, in dem wir nach einem anstrengenden Tag zur Ruhe kommen wollen, sind allzu knallige Farben nicht so gut geeignet. Sein Schlafzimmer gestaltet man am besten in dezenten Naturtönen oder in anderen ruhigen Farben. Wer auf farbenfrohe Akzente nicht verzichten will, kann zu zarten Pastelltönen greifen, wie hier zu sehen. Die bringen Leben in die Bude, ohne dabei zu aufdringlich und laut zu wirken.