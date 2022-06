So wird dein Haus zum schönsten Ort der Welt

In traumhafter Lage oberhalb des Bodensees haben die Experten von Haacke Haus eine Immobilie realisiert, die kaum noch Wünsche offen lässt. Trotz Hanglage und strenger Vorgaben für First- und Traufhöhen wurde in nur sechs Monaten eine Altersresidenz für ein Ehepaar geschaffen, die weder beim Design noch bei der Seniorengerechtigkeit Abstriche machen muss. Die Eingliederung einer Einliegerwohnung und die Verwendung schadstofffreier Materialien und nachwachsender Rohstoffe runden den Entwurf ab.